İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim kayıyt yenileme!

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri kayıt yenileme nasıl yapılır merak ediyor. İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim kayıt yenileme!

İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme! 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri kayıt yenileme nasıl yapılır merak ediyor. İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim kayıt yenileme ekranı haberimizde...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME

İstanbul Üniversitesi AUZEF için kayıt yenileme dönemi başladı. AUZEF dekanlığı tarafından gönderilen SMS şu şekildedir:

Değerli Öğrencimiz,

2022 - 2023 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. 04 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ödeme yaptıysanız mesajı dikkate almayınız. Kayıt yenileme kılavuzuna https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=kayit-yenileme-kilavuzu-(1).pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF Dekanlığı

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