İstanbul'un Tarihi, Kültürel ve Turistik Özellikleri

İstanbul, stratejik konumu, tarihi, kültürel birikimi, turistik mekanları ve mimari eserleriyle dünyada öne çıkan bir şehirdir. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz konumu, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve modern yapılarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. AA ekibi tarafından dronla çekilen görüntüler, şehrin hareketliliğini gözler önüne sermektedir.

Stratejik konumu, tarihteki rolü, kent hafızası, turistik mekanları, mimari eserleri ve yüzlerce asırlık kültürel birikimiyle İstanbul, dünyada yaşamın 24 saat devam ettiği şehirlerinden biri olarak konumlandırılıyor.

Kadim şehir İstanbul, Necip Fazıl Kısakürek'in "Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından / Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan / Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; / Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.../ Gecesi sümbül kokan / Türkçesi bülbül kokan/ İstanbul, İstanbul..." dizelerinin yer aldığı "Canım İstanbul" şiirindeki gibi bir çok şaire ilham kaynağı oluyor.

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren özelliğiyle dünyada eşsiz bir konumda bulunan İstanbul, doğal güzellikleri, göğe yükselen gökdelenleri, minareleri, altın yaldızlı kubbeleri, tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kalabalığın uğultusunu delen nostaljik tramvayı, gecenin karanlığında yakut gibi ışıldayan Boğaz'ın gerdanlığı köprüleri, martı seslerine karışan vapur düdükleri, heybetli asırlık camileri, kiliseleri, Galata'da her daim olta sallayan balıkçıları ile kendine hayran bırakıyor.

Yeşilçam'dan Hollywood'a uzanan bir çok film setinde doğal plato olarak kullanılan kent, Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin efsanelere konu olan aşk hikayesine ev sahipliği yapıyor.

Dünyada içinden deniz geçen ve iki kıtada toprağı olan tek şehir unvanını taşıyan kadim şehir, deniz, kara ve hava yollarının stratejik konumdan dolayı da asırlardır ticaretin ve kültürün kenti olmayı sürdürüyor.

İstanbul semalarında dronla görsel şölen

AA ekibi, dünyanın en iyi seyahat destinasyonları ve fotoğraf şehirleri arasında gösterilen "uyumayan şehir" İstanbul'un ışıkları hiç sönmeyen sokaklarını gece ve gündüz aynı noktalardan dron ile görüntüleyerek, kentin hareketliliğini gözler önüne serdi.

Yüz yıllar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un sakinleri ve ziyaretçileri, bu eşsiz şehirde hem tarihin derinliğinde hem de modern dünyanın içinde nice hikayeye tanıklık ediyor.

Yerleşim tarihi yaklaşık 8500 yıl öncesine dayanan Suriçi İstanbul'unun Fatih ilçesi, Osmanlı döneminden günümüze dek gündüzleri en canlı ticaret noktası olarak şehrin merkezi rolünü üstleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Taksim, Üsküdar'ın yanı sıra özellikle hafta sonları kentin her iki yakasının sahil şeritleri araç trafiğinin en yoğun olduğu lokasyonların başında geliyor.

Gece ışıklandırıldığında Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi gibi simge yapıların yanı sıra hisarlarıyla ön plana çıkan İstanbul'da gece ve gündüz, hayat durmadan devam ediyor.

Tarihin, kültürün ve eğlencenin merkezi İstanbul

Turizm İstatistikleri Raporu'na göre İstanbul, 2022 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 35,95'i olan 16 milyon 18 bin 726 turisti ağırladı.

Dünyanın en zengin dini ve etnik çeşitliliğine sahip şehirlerinden İstanbul'un, her renkten insanın yüz yıllardır bir arada yaşadığı Balat, Fener, Karaköy ve Kuzguncuk gibi kozmopolit yapıya sahip semtleri yoğun ilgi görüyor.

Her gün binlerce kişi, şehrin siluetini oluşturan Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Mecidiye Camii gibi camilerin yanı sıra sinagogların ve kiliselerin yan yana yaşadığı şehirde birçok kültürün izini sürüyor.

Günün her saati kentin kalbinin attığı, yabancı turistlerin ziyaret ettiği ilk noktalardan biri olan İstiklal Caddesi'nden, Osmanlı döneminde kervanların yolu olan kentin prestijli alışveriş noktası Bağdat Caddesi'ne kadar İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen caddelerinde gece geç saatlerde de yaşam devam ediyor.