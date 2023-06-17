İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde ışık gösterileri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ışık ve lazer gösterileri, İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde her akşam 22.00'de gerçekleşiyor. Gösteriler, farklı koreografilerle İstanbul, gül, martı ve kalp gibi farklı şekilleri yansıtıyor.

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde karşılıklı gerçekleşen ışık ve lazer gösterilerine yoğun ilgi var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen görsel şölen, her akşam 22.00'de başlıyor.

Galata ile Kız Kulesinin aşkı ve kavuşmalarını temel alan modern efsane, ışık gösterisiyle anlatılıyor.

Farklı koreografilerin sunulduğu görsel etkinlikte bu akşam İstanbul, gül, martı ve kalp görüntülerinin de yer aldığı farklı şekiller yansıtıldı.

Sahilde gösteriyi izleyenler, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti.