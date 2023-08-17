Mega kent İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dikkat çekiyor ve bu nedenle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Sorusu, barajlardaki su seviyesi gündeme geliyor. Son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçülen rakamlarda çıkan sonuçlar akıllara İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Sorusu getirdi ve İstanbul'un kaç günlük suyu kaldığına dair araştırmalar sıklaştı. Peki, İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İşte İstanbul barajlarında son durum!

İSTANBUL'UN NE KADAR SUYU KALDI?

Mega kent İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 33.37 düştü. Son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçülen rakamlarda İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı. Buna göre 61 günlük suyu bulunan barajlardaki su seviyesi yükselmezse 61 gün içerisinde İstanbul'da su problemi yaşanabilir. Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda ise su seviyesi gün geçtikte düşüyor. Dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

İSTANBUL'UN GEÇEN SENE NE KADAR SUYU VARDI?

İSKİ verilerine göre 2023 8. Ay itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı. Geçen yıl 8. Ay itibariyle barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken bu rakam 2014 yılının 8. Ayında 154.05 milyon metre küptü.