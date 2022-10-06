İstanbul'un Kurtuluşu sözleri ve mesajları 2022! En güzel İstanbul'un Kurtuluşu sözleri! 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu mesajları ve sözleri!

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından itilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek işgal ettikleri İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu. 6 Ekim günü ise İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. Vatandaşlar ise bu önemli günü sevdiklerine sosyal medya, whatsapp aracılığıyla mesajlar atarak kutlamayı tercih ediyor. En güzel 6 Ekim sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri!

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! vatandaşlar tarafından aratılmakta. 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kullanılıyor bu nedenle vatandaşlar sevdiklerine göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak için 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini arıyor. En güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim sözleri!

İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ VE MESAJLARI

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul 'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul 'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri 'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun! Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul 'un kurtuluş günü kutlu olsun.

'un kurtuluş günü kutlu olsun. Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşu kutlu olsun!

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 99 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!

ATATÜRK İSTANBUL'UN İŞGALİ HAKKINDA NE DEMİŞTİR?

Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inerek Haydarpaşa rıhtımına gelmiştir. Düşman gemilerinin zafer bayrakları açtığını ve topları İstanbul'a çevirerek limana girdiklerini gördüğünde "Geldikleri gibi giderler." demiştir.

6 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Yunanlıların İzmir'de Fahrettin Paşa komutanlığında ağır yenilgiye uğratılması sonucu, Türk Süvari Ordusu hızla Çanakkale'ye doğru ilerlemeye başladı. Çanakkale'de ise İngiliz ordusu General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu alır.

İngilizler, Çanakkale'ye doğru ilerleyen donanmaya karşılık TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetim hakkını isteyen Ankara hükumeti, İngiliz başbakanı Lloyd George'un reddiyle karşılaştı. Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan bu karara tepki göstererek istifa etti.

İzmir cephesinde, İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Eylül 1922'de ülkeden gitti. 2 Ekim 1923'de işgal kuvvetleri İstanbul'u terketti. 6 Ekimde Selahattin Adil komutasındaki Türk ordusu İstanbul'a girdi.

18 Eylül 1923 tarihinde Batı Anadolu tamamen düşmanlardan temizlenerek Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bun antlaşma sayesinde İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya kurtarıldı.

Sonrasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma gereğince düşman askerleri altı hafta sonra yani 4 Ekim 1923 tarihinde düzenlenen bir törenle Türk Bayrağı'nı selamlayarak İstanbul'dan ayrıldılar.

İstanbul'un işgali 5 yıl sürmüştür. 5 Ekim 1923 tarihinde Türk Ordusu, şehrin Anadolu yakasına gelmiştir. Türk Ordusu coşkulu bir bayram havasında, sevinç gözyaşları arasında 6 Ekim 1923 tarihinde işgale son vermiştir.