İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü Taksim'de kutlandı

İSTANBUL - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılmasının 100'üncü yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu' konulu mesajının okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu' konulu mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Bugün necip milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale dur dediği gün. Bugün, şehirlerin sultanı İstanbul'un Türkiye Yüzyılı'nın şafağında işgalin karanlığından kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Kıymetli hemşehrilerim, her karışına mührümüzü vurduğumuz, her bir köşesi mazimizle örtülü bu kutlu belde beş yıla yakın işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: Geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler. İstanbul'un kurtuluşu, söz konusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler, aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Bu düşüncelerle başta 6 Ekim 1923'ün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Sizleri muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören ve mehteran gösterisinin ardından sona erdi.