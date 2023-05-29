6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmiştir. İstanbul'un Fethi resmi tatil olarak kabul ediliyor mu sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından 29 Mayıs Pazartesi tatil mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi tatil mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Kamu kurumlarında 29 Mayıs günü normal çalışma saatleri içerisinde çalışmaya devam edilecektir.