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İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor

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262.5 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binalarından biri olan Kiler Holding'in sahibi olduğu Sapphire AVM resmen kapanıyor. 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşan dev bina artık ofis olarak kullanılacak.

İstanbul'un Le­vent semtinde yer alan Sapphire AVM kapanarak ofis alanına dönüşecek ve ofisler yakında kiralanmaya başlayacak. Açılışında lüks AVM olarak hizmet veren Sapphi­re'de ofis kiralamala­rının başlaması bek­leniyor.

KİRALAMALAR 1 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Kiler Holding'ten alınan bilgiye göre AVM bölü­mü içinde tadilat tamamlandı.Ofis kiralamalarının yaklaşık bir aya başlaması öngörülüyor.

İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK BİNALARINDAN BİRİ

İstanbul'un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre yüksekliği ile İstanbul'un da en yüksek binaları arasında bulunuyor. Sapphire, konut, AVM, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olarak tasarlanmıştı. Bina 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.

HALKBANK'TAN GERİ ALMIŞLARDI

Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank'a satılmış, 2021'de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM'yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmış, ocak ayı itibari ile Sapphire'deki AVM'yi kapatmıştı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınla­dığı 2023 yıl sonu gay­rimenkul değerleme raporuna göre, Sapp­hire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Emlak

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Yorumlar (3)

Tandogan Dogan:

eee ne olmus kapanamazmi

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sade vatandaş:

yaklaşık altı yedi ay önce orada bir yakınıma iş başvurusunda bulunmak için bir zincir şirketin yerine gitmiştim yeri yerin bir kaç kat altında giriş dahil neredeyse bütün dükkanlar boştu ortalıkta in cin top oynuyordu dışarıdan bakınca hetbetli duruyor ama içeride o heybete karşılık bir kalabalık yoktu

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