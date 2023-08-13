İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali mi görevlendirildi, atanan isimler kimler? 39 ilçeye atanan valiler kimlerdir?
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Olası Marmara depreminin hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsalımda İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Vatandaşlar 39 valinin kim olduklarını merak etti. Peki, İstanbul 39 ilçesine 39 vali mi atandı, atanan isimler kimler? 39 ilçeye atanan valiler kimlerdir? İşte detaylar...
Deprem hazırlıkları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirilmesi yapıldı. Peki, İstanbul 39 ilçesine 39 vali mi atandı, atanan isimler kimler? 39 ilçeye atanan valiler kimlerdir? İşte bilgiler...
İSTANBUL 39 İLÇESİNE 39 VALİ Mİ GÖREVLENDİRİLDİ?
Milliyet'te yer alan habere göre, olası Marmara depremi hazırlıkları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde Afet Yönetim Merkezleri'nin tamamında özel telsiz sistemi kuruldu ve aktif hale getirildi.
39 İLÇEDE GÖREVLENDİRİLEN VALİLER KİMLERDİR?
İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilen 39 valinin isimleri, hangi valilerin görevlendirildiği bilinmiyor.