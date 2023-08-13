İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali mi görevlendirildi, atanan isimler kimler? 39 ilçeye atanan valiler kimlerdir?

Olası Marmara depreminin hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsalımda İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Vatandaşlar 39 valinin kim olduklarını merak etti. Peki, İstanbul 39 ilçesine 39 vali mi atandı, atanan isimler kimler? 39 ilçeye atanan valiler kimlerdir? İşte detaylar...