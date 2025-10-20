İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 20-21 Ekim İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HEKİMBAŞI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 15:49:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185