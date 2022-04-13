İstanbul ÜMRANİYE elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan 2022 BEDAŞ Ümraniye ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 13/04/2022 00:01:00 - 13/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-13 00:01:00 2022-04-13 03:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk/ DUATEPE mah KURTULUŞ sk/ ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, KURTULUŞ, ŞAHİN sk/ FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-13 10:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BESTE, HAVVA HANIM, MERDİVENLİ, MİRALAY KAZIMBEY, UĞUR BÖCEĞİ, YENİ İLHAN sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2252., 2253., 2254., 2255., 2261., 2262., 2263., 2271., H, HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 10:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -CUMHURİYET mah ÇETİN EMEÇ, ANADOLU sk bölgelerinde 13/04/2022 13:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-13 13:00:00 2022-04-13 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 13/04/2022 13:00:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 13:00:00 2022-04-13 16:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah CANBAZ, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, ILGIT, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, POYRAZOĞLU sk bölgelerinde 13/04/2022 09:30:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:30:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk bölgelerinde 13/04/2022 12:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 12:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AMBER ÇİÇEĞİ, HARMANLAR sk bölgelerinde 13/04/2022 08:00:00 - 13/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 08:00:00 2022-04-13 11:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ, PELİKAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/04/2022 08:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 08:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ARDIÇKUŞU sk bölgelerinde 13/04/2022 08:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 08:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 11:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 18:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk/ HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 13/04/2022 07:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-04-13 07:00:00 2022-04-13 17:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk/ NİŞANCA mah SOĞANAĞA CAMİİ sk/ SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İŞBAŞI sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, BADEL, DAMLA sk/ PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 395. sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 13/04/2022 00:00:00 - 13/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 00:00:00 2022-04-13 06:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah VADİ sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 12:00:00

İstanbul Çatalca ISTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/04/2022 08:30:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-13 08:30:00 2022-04-13 12:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BAHÇIVANLI, BARKIN, CANSU 1, EBRU, FATİH, HALİL, KAPTAN 1, KAVAKLIK, SELİMİYE, SEVEN 1, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, ZERRE, ŞENTEPE sk bölgelerinde 13/04/2022 09:15:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:15:00 2022-04-13 16:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BUSE sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 13/04/2022 08:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-13 08:00:00 2022-04-13 12:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÜLBAHÇE, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, NİGAR, SONBAHAR sk bölgelerinde 13/04/2022 02:00:00 - 13/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-13 02:00:00 2022-04-13 04:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-13 10:00:00 2022-04-13 14:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk/ ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER, İĞDELİ sk/ KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk/ KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk/ ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 16:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk/ SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, KENNEDY, RÜYA, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 13/04/2022 12:30:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 12:30:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk/ SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk/ bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 11:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk/ SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk/ SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 13/04/2022 12:00:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-13 12:00:00 2022-04-13 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 13/04/2022 13:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 13:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 10:00:00 2022-04-13 12:00:00

İstanbul Bağcılar ISTANBUL BAĞCILAR ilce -YÜZYIL mah sk İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YÜZYIL mah sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 14:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET, OYMAK, SANDAL sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-5, G-678, G-679, G-686, G-687, G-814, G-883, G-908 sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00