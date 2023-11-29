İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul uçuşları iptal mi? Sorusu, özellikle seyahat edecek olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Peki, İstanbul uçuşları iptal mi? 29 Kasım Hangi İstanbul uçuşları iptal edildi?

İstanbul uçuşları iptal mi? Sorusu, özellikle 29 kasım tarihinde farklı hava yolları hizmetleri ile birlikte uçuş gerçekleştirilecek olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı. Peki, İstanbul uçuşları iptal mi? 29 Kasım Hangi İstanbul uçuşları iptal edildi?

İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından paylaşılmakta olan bilgilendirmeye göre;

"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir." İfadeleri kullanıldı. Henüz 29 kasım tarihin ilişkin açıklama ise yapılmadı.

29 Kasım Hangi İstanbul uçuşların iptal edildiğini merak etmekte olan vatandaşlar ise haberimiz içerisinde yer alan "İPTAL EDİLEN İSTANBUL UÇUŞLARI THY" kısmına tıklayarak ulaşabilir.