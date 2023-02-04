Türk Hava Yolları, art arda yapılan kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Seyahat edecek olan birçok kişi İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? İstanbul'da 5-6 Şubat'taki uçak seferleri iptal mi edildi?

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? Sorusu, Türkiye genelinde başlayan yoğun kar yağışının ardından merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Peki, İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? İstanbul'da 5-6 Şubat'taki uçak seferleri iptal mi edildi?

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

DÜN DE UYARI YAYINLAMIŞLARDI

THY'den dün yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edilmişti.