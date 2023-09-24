İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı arttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün 8 ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllık yüzde 13,20 artarak 11 milyon 524 bin 246 olduğunu duyurdu. Ağustos ayında ise 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi İstanbul'da ağırlanırken en çok yabancı turist Rusya Federasyonu, Almanya, İran ve ABD'den geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün 8 ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllık yüzde 13,20 artarak 11 milyon 524 bin 246 olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağustos 2023'te İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20, bir önceki aya göre 4,9 arttı. Ağustos ayında 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi İstanbul'da ağırlanırken en çok yabancı turist; 179 bin 17 kişi ile Rusya Federasyonu, 127 bin 486 kişi ile Almanya, 101 bin 459 kişi ile İran, 81 bin 257 kişi ile ABD'den geldi. Ardından, 74 bin 664 kişi ile Suudi Arabistan, 72 bin 2 kişi ile İngiltere ve 61 bin 850 kişi ile Fransa izledi.

İstanbul Havalimanı yılın ilk 8 ayında 8 milyon 85 bin 738, ağustos ayında ise 1 milyon 235 bin 473 yabancı ziyaretçiye hizmet verdi. Ağustos ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 72,69 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da ağustos ayında 462 bin 575 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 27,22'sini oluşturdu. Ağustosta hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılının aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 1 milyon 699 bin 549 oldu. Ağustosta İstanbul'a deniz yoluyla gelen yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 58,61 artarak 48 bin 62 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislere geliş sayısı, bu yılın temmuz ayında toplam 1 milyon 277 bin 350 oldu. Bu tesislerde toplam 3 milyon 1 bin 528 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,35 gün oldu. İstanbul'daki konaklama tesislerinin temmuz ayı doluluk oranı ise yüzde 64,36 olarak gerçekleşti.