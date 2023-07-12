İSTANBUL'U KUŞATAN KONUMU İLE FARK YARATAN ZERAY GRANDE ANTAOLIA ÇAYIROVA'DA HAYATA GEÇİYOR

Zeray İnşaat, Marmara'nın en büyük konut projelerinden biri olan Zeray Grande Anatolia'yı Çayırova'da hayata geçiriyor. Proje, sektöre yeni bir vizyon katacak niteliklere sahip olacak.

Konut ve gayrimenkul sektörünün etkin firmaları arasında yer alan Zeray, 2023 yılında da inşaat sektörüne damga vuracak önemli projelere arka arkaya start vererek dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Bu yıl içinde Zeray Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden ve Next Capital gibi temalı ve markalı projelerine başlayan Zeray, şimdi de Marmara'nınbüyük temalı konut projelerinden Zeray Grande Anatolia projesine hazırlanıyor.

Zeray İnşaat, İstanbul'un çevresinde bulunan, yaklaşık 2500 konutluk Zeray Grande Anatolia ile yaşam ve yatırım fırsatını Marmara'nın doğusuna taşıyor.

Zeray Grande Anatolia Marmara'nın En Büyük Konut Projelerinden Olacak.

Zeray, şirketinin kurumsal yapısı ve ürettikleri özgün mimariye sahip nitelikli projeleriyle sektörün çıtasını da yükseltmek istiyor.Zeray yeni istihdamlar yaratarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde mimari ve sosyal donatılarıyla ön plana çıkan temalı konut projeleri geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor.

Aytül Ayhan-Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Zeray Grande Anatolia'yı, Kocaeli'nin İstanbul'a komşu olan lokasyon avantajı sunan ilçesi Çayırova'da hayata geçireceklerini söyleyen Zeray Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül AYHAN , projenin sektöre yeni bir vizyon katacağını belirtti.

Ayhan, "Özellikle tasarımıyla ses getirecek bu proje bugüne kadar ezberleri bozduğumuz gibi yine çok nitelikli ve çok donanımlı özel bir proje olacak. Projede ihtişam hissi uyandıran lüks donatılar, Zeray zarafeti ve mimari çizgisiyle buluşacak." dedi.

Projelerini üretirken arsa seçiminden, mimari tasarımına uzanan her süreci dünya mimari ekollerini yakından takip ederek, uluslararası arenada taktir gören, vizyon sahibi tasarımlarla oluşturduklarını dile getiren Ayhan, yaklaşık 2 bin 500 adet, tek etapta gerçekleşecek olan , iddialı bir konut sayısına sahip mega proje Zeray Grande Anatolia ile adeta yeni bir yaşam merkezi kuracaklarını 15.07.2023 tarihi itibariyle ÖN SATIŞ VE PROJE KATILIM sürecine başlayacaklarını iletti.

Zeray Grande Anatolia Lokasyon Avantajı İle Dikkat Çekiyor!

Zeray Grande Anatolia, gerek İstanbul gerek Kocaeli için özellikle orta ve üst düzey segmentin gözdesi olacak bir konumda bulunuyor. Projenin İstanbul'u kuşatan bu eşsiz konumu, hem yaşamak isteyenler hem de yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Bölgenin yaşam ve yatırım potansiyelini yükseltme mottosuyla ve adeta iki şehri kucaklayan muhteşem konumuyla geniş bir kitleye hitap edecek proje için Zeray İnşaat, bütün ekibi ile yoğun bir şekilde çalışıyor. Zeray İnşaat'ın uzmanlığı ve titiz çalışmasıyla hayata geçirilecek Zeray Grande Anatolia, İstanbul ve Kocaeli'nin yanı başında yaşamak ve yatırım yapmak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuyor. Yaşamın ve yatırımın kapılarını Marmara'nın doğusunda aşıklar tepesinde aralamak isteyenler Zeray Grande Anatolia'ya şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

15. yılında, 47. projesine imza atacak olan Zeray, yıl sonuna kadar 50. projesini hayata geçirmeyi yatırım planlarına dahil etti.