Üye Girişi
Haberler

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSTANBUL'U KUŞATAN İLK OSMANLI PADİŞAHI HANGİSİDİR?

A: I. Murad

B: I. Bayezid

C: II. Murad

D: II. Mehmed

Cevap:

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Eğitim

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.