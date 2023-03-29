İlk evim projesi kapsamında Cumhurbaşkanı talimatı ile gerçekleştirilecek olan İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi için canlı izleme linki araştırılmakta. İşte İstanbul Tuzla TOKİ TV canlı İZLE! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi nereden izlenir?

İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi nereden izlenir? Sorusu yanıt buldu. İşte İstanbul Tuzla TOKİ TV canlı İZLE! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi nereden izlenir?

İSTANBUL TUZLA TOKİ TV CANLI İZLE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte İstanbul Tuzla TOKİ kura çekim tarihi belli oldu. Paylaşılan duyuruya göre İlk Evim projemizde bugün (29 Mart 2023) tarihinde gerçekleştirilecek. İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ TV link üzerinden İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

TOKİ TUZLAKURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ İŞ YERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirileceği iller arasında birçok farklı şehir bulunmakta. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki üzerinden canlı kura çekimine ulaşabilir.