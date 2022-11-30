Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri etap etap gerçekleştirilirken vatandaşlar tarafından İstanbul TUZLA kurası bugün mü? Sorusu merak ediliyor. İstanbul TOKİ kurası çekilişine ilişkin İstanbul TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? Soruları da sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul TUZLA kurası bugün mü? İstanbul TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İstanbul TUZLA TOKİ kurası canlı izle!

Etap etap gerçekleştirilirken projenin İstanbul kura çekimleri birçok kişinin gündeminde yer alıyor bu nedenle İstanbul TUZLA kurası bugün mü? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. İstanbul kurasına ilişkin merak konusu olan sorulardan bir tanesi de İstanbul TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? Sorusu oluyor. Peki, İstanbul TUZLA kurası bugün mü? İstanbul TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İstanbul TUZLA TOKİ kurası canlı izle!

İSTANBUL TUZLA KURASI BUGÜN MÜ?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla için düzenlenecek olan İstanbul TOKİ kurası, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Malatya ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.