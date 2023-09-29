29 Eylül günü Tuzla'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Tuzla elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Tuzla elektrik ne zaman gelecek? 29 Eylül Tuzla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

İstanbul Tuzla elektrik ne zaman gelecek? 29 Eylül Tuzla elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Tuzla elektrik ne zaman gelecek? sorusu 29 Eylül günü Tuzla'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Tuzla elektrik ne zaman gelecek? 29 Eylül Tuzla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

TUZLA'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Tuzla'da meydana gelen elektrik kesintisi AYEDAŞ resmi sitesindeki planlı kesintiler kısmında yer alan bilgiler şöyle:

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EVLİYA ÇELEBİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLI, PAŞAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İÇMELER, PAŞAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLI, PAŞALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINTEPE, DR. SADIK AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.09.2023 16:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORTA, POLİNA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.