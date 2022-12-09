İstanbul Tüyap kitap fuarı nerede? Tüyap fuar merkezine nasıl gidilir?

İstanbul Tüyap kitap fuarı 3 Aralık itibariyle başladı. Şehir içi ve şehir dışından binlerce ziyaretçi kitap fuarına akın ediyor. 9 gün boyunca sürecek olan etkinlik kapsamında imza etkinliği, panel, söyleşi ve atölyeler yapılacak. Peki, Tüyap Kitap Fuarı nerede? Tüyap kitap fuarına katılım ücretsiz mi? Tüyap Fuarı ne zaman bitecek? Tüyap Fuar merkezine nasıl gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bu yıl İstanbul kongre merkezinde 39. düzenlenene Tüyap kitap fuarına vatandaşların ilgisi büyük. Birçok yayıncının ve yayınevinin buluştuğu fuar 3- 11 Aralık tarihleri arasında kitap severler ile buluşacak. Ayrıca fuarda birçok Sanat ve Akademi dünyasından ünlü isimler yer alacak. Peki, Tüyap kitap fuarı nerede? Fuara katılım ücretsiz mi? Tüyap Fuarı ne zaman bitecek? Tüyap fuar merkezine nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

TÜYAP FUARI NEREDE?

TÜYAP Kitap Fuarı Beylikdüzü'nde bulunuyor. Kitap fuarına Metrobüs ile gidilebiliyor. Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılabilirsiniz.

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BİTECEK?

TÜYAP bu yıl 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜYAP KİTAP FUARI KATILICILRI KİMLER?

Ercan Kesal, Üstün Dökmen, Mustafa Armağan, Ahmet Mümtaz Taylan, Refika Birgül, Umut Kurt, Yonca Evcimik, Altan Öymen, Tuna Kiremitçi gibi isimlerin söyleşileri olacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ÜCRETSİZ Mİ?

Tüyap Kitap Fuarının açılışı saat 10.00 ve kapanışı ise ise 19.00'da olacak.Hafta sonu açılış saati 10.00 kapanış saati 20.00. Giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir.TÜYAP Kitap Fuarı ücreti bu yıl 20 TL oldu.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

METROBÜS İLE ULAŞIM

Metrobüs ile Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.