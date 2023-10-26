"Tüyap Kitap Fuarı kimlere ücretsiz?" Merak ediliyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile bu yıl da aynı tarihler arasında düzenlenecek olan 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak. Peki, İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? İşte detaylar…

İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? Tüyap Kitap Fuarı kimlere ücretsiz?

Bu sene 40. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 yılında da kitapseverler ile buluşmak için gün sayıyor. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? Tüyap Kitap Fuarı kimlere ücretsiz? İşte detaylar…

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI 2023 NE ZAMAN, NEREDE, NASIL GİDİLİR, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik bu yıl da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndegerçekleşecek.

40. İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI NASIL GİDİLİR?

Fuar, bu yılda Büyükçekmece TÜYAP'ta gerçekleşecek. Toplu ulaşım ile Beylikdüzü Son Durak durağında inip TÜYAP'a 5 dakikalık yürüme mesafesiyle ulaşabilirsiniz.

TÜYAP açık adresi: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No:9/1 Büyükçekmece / İstanbul

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Fuar, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir. Her bilet tek gün giriş için geçerlidir. E- biletler fuarın resmi sitesi ( https://davetiye.tuyap.online/ ) 20 TL karşılığında alınabilmektedir.

TÜYAP KİTAP FUARI KİMLERE ÜCRETSİZ?

Fuarda, öğrenciler, öğretmenler, çocuklar, emekliler ve engelliler için giriş ücretsizdir. Her bilet, tek bir gün boyunca geçerli olacaktır.