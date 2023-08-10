İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı... Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 50 Bin TL'lik Soru ve Cevabı ne?

10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

"İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?

A-) Bir dildir

B-) Bir dil değildir

C-) Bir Hint-Avrupa dilidir

D-) Semitik bir dildir

Doğru Cevap : B şıkkı