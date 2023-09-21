İstanbul Turizm Fuarı Kapılarını Açıyor

İstanbul Turizm Fuarı, 4-5 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, turizm profesyonellerini bir araya getirerek otel-acenta kontratları ve erken rezervasyon kampanyalarının duyurulmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, çeşitli oturumlar ve B2B toplantılar ile turizm sektörünün ticari hacmini arttırmayı hedefliyor.

İstanbul Turizm Fuarı, 4-5 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl ilk kez kapılarını açacak.

Dream Project'ten yapılan açıklamaya göre, "turizmin tüm renklerini bir araya getirme" mottosu ile Dream Project tarafından düzenlenen fuar, ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getiriyor.

Kontrat dönemi olması dolayısıyla otel-acenta kontratları için önemli bir zamanlama fırsatı sunan fuar, aynı zamanda erken rezervasyon kampanyalarının başlangıç dönemi olması sebebiyle tüm markaların kampanyalarını aynı anda duyurmasına olanak sağlayacak.

Fuar kapsamında, "Uluslararası markalar ve Türkiye, 2023 yılı sezon değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentiler (oteller, dernekler-birlikler, iç turizm, tur operatörleri)", "Sinema ve Dizi Sektörünün Turizmdeki Rolü", "Almanya-Türkiye Arasındaki Turizm İlişkileri", "Doldur-Boşalt Turizmden Geleceğin Turizmine", "Ekonominin Yumuşak Gücü: Hizmet İhracatı", "Ülkeler Oturumu", "Kongre Karar Süreçleri", "The Future Medical Tourism" konu başlıklı oturumlar yer alacak.

50 ülkenin Türkiye'ye en çok turist ve grup gönderen acenta ve tur operatörlerini B2B toplantılar ile katılımcılarla buluşturacak fuar, aynı zamanda ülkenin ticari hacmini arttırma yönünde önemli bir rol üstleniyor.

Yurt dışından gelen satın alıcılar ile stant açan fuar katılımcıları, online randevu sistemi üzerinden randevu alarak stantlarında B2B görüşmeler yapma fırsatı bulacak.

5 bin 356 metrekare alanda yer alacak fuarın, dünyadan ve Türkiye'den turizm profesyonelleri, oteller, etkinlik mekanları, tur operatörleri, acentalar, toplantı destek firmaları ve servis sağlayıcıları, MICE profesyonelleri ve diplomatik temsilcileri ağırlayarak 220 katılımcı firma ve 15 binin üzerinde turizm profesyonelini buluşturması hedefleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleşecek Turizm Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası konuşmacılar ile turizm sektöründeki yeni trendler belirlenip 2023 sezonu değerlendirilirken, 2024 beklentileri masaya yatırılacak.

Turizm Zirvesi kapsamında, Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Dünya Turizm Konseyi Direktörü Andrew Brown, Sırbistan, Arnavutluk, Kazan ve Makedonya turizm ofis başkanları gibi dünyadan ve Türkiye'den önemli isimler panelist olarak yer alacak.