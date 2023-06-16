Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler, yola çıkınca İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerinin karne almasının ardından yola çıktı. Peki, İstanbul trafik yoğunluğu kaç? 16-17 Haziran 2023 İstanbul'da nerelerde trafik var, yoğunluk yüzde kaç? İstanbul trafik yoğunluğu haritası! İşte detaylar...

İstanbul'da okulların kapanmasının ardından trafik yoğunluğu yükselmeye başladı. Bunun ardından İstanbul'un trafik yoğunluğu ve detayları merak edildi. Peki, İstanbul trafik yoğunluğu kaç? 16-17 Haziran 2023 İstanbul'da nerelerde trafik var, yoğunluk yüzde kaç? Ayrıntılar sizlerle...

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

İstanbul'da karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili için şehirden ayrılanlar trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik veri sistemine göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

YOĞUNLUK İBB HARİTASINA YANSIDI

Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL YOĞUNLUK HARİTASINA NEREDEN BAKILIR?

İBB'nin resmi web sitesinden "https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/" adresine girerek İstanbul yoğunluk haritasına bakabilirsiniz.