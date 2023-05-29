İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından metrobüs, marmaray, metro bedava mı sorusu araştırılıyor. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs metrobüs, marmaray, metro, otobüs bedava mı? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından bugün toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu araştırılıyor. Toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar, 29 Mayıs Pazartesi günü metro, metrobüs, marmaray bedava mı sorusu merak konusu oldu. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs metrobüs, marmaray, metro, otobüs bedava mı? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMA BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi dolayısıyla İstanbul'da toplu taşımalar ücretsizdir. İBB, resmi sitesinden yaptığı açıklamada gün boyu toplu taşımanın ücretsiz olduğunu duyurdu.

29 MAYIS METROBÜS, MARMARAY, METRO, OTOBÜS BEDAVA MI?

İBB, 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un Fethi sebebiyle kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz seyahat edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir" ifadeleri yer aldı.