İstanbul Topkapı Üniversitesi Taban Puanları 2022

Topkapı Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Topkapı Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Topkapı Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Topkapı Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Topkapı Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Topkapı Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Ekonomi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tarih (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Topkapı Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

"Hayatın içinde, Geleceğin peşinde"

Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmek.

Sanat ve Tasarım alanında Mükemmeliyet Merkezi olmak ve tarihi lokasyon ve kültürel mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak.

Vizyon

İstanbul Topkapı Üniversitesi ; evrensel ve çağdaş değerleri benimsemiş, bunları yerel değerlerle bütünleştirerek kendi ekolünü yaratacak tarzda ve sürekli gelişimi esas alan bir kalite anlayışıyla çalışmalarını sürdürür. Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak, üçünün uyum içerisinde birlikte var olduğu bir eğitim ve öğretim sistemini benimser.

Değerlerimiz