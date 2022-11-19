TOKİ kura çekimlerinin birçok ilde başlamasının ardından vatandaşlar İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Sorusu, konuya ilişkin en merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İstanbul TOKİ kurası tarihi!

TOKİ kura çekimlerinin etap etap olarak gerçekleştirilmesi ile birlikte kura sonuçları açıklanıyor. Kura sonuçlarının yayınlanması ile birlikte birçok şehir için kura tarihi merak konusu oluyor. Bu şehirler arasında en merak edilenlerden bir tanesi ise İstanbul. İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Sorusu ile birlikte vatandaşlar arama motorları üzerinde araştırma yapıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İstanbul TOKİ kurası tarihi!

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN?

İstanbul için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde etap etap gerçekleştirilen kura çekiminin sırası İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yakın zamanlarda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri arasında ise 17 Kasım Kilis ve 18-23 Kasım Gaziantep kuraları yer alıyor. Gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilerleyen günlerde farklı iller için başlaması planlanıyor.