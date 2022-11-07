Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular sona erdi. Toplamda 8 milyon kişi başvururken, bunlarda 5,1 milyonunun geçerli olduğu anlaşıldı. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut kura çekimi tarihleri hakkında beklenen müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, 2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURE ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

"22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum'un son dakika TOKİ kura çekimi açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanmış olacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi bitmiş ve hak sahipleri de netlik kazanmış olacak.

2023 YILININ MART AYINDA TAMAMLANACAK!

7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

2 YILDA TESLİM!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin konuşmasına şu sözlerle devam etti: "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun."