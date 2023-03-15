İstanbul TOKİ kuraları nerede çekiliyor?

İstanbul'da 20 bin 920 konut için geri sayım başladı! Kuraların çekileceği çadırlar kuruluyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları nerede çekilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinin İstanbul'da yapılacak konutları için kura çekimleri başlıyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları nerede çekilecek?

İSTANBUL TOKİ KURALARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak. Çekilişin yapılacağı iki adet çadır, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından Tuzla Marina'ya kurulmaya başlandı. Kura çekilişinin yapılacağı çadır havadan görüntülendi.

Diğer ilçelerinkura çekim yerleri ise henüz açıklanmadı.