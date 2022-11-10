İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları için milyonlar nefeslerini tuttu, gözler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına çevrildi. TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim tarihi itibariyle sona ermişti. Başvuruda bulunan milyonlarca dar gelirli vatandaş kura çekilişini beklerken bakan Kurum büyükşehirler için ilk çekilişin ne zaman ve nerede yapılacağını açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman, Toki kura çekimi ne zaman sona erecek? İşte tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşınbaşvurduğu ve büyük bir heyecanla beklediği TOKİ kura çekim tarihleri netleşti. İlk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirilen projede 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları ise e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki; 16 Milyon insanın yaşadığı metropol şehir İstanbul için kura çekimi tarihi beli mi? Toki evleri ne zaman teslim edilecek? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Kura çekimi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.