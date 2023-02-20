İstanbul TOKİ isim listesi Arnavutköy Başakşehir Esenler açıklandı mı? TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi açıklandı. Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesine haberimizde yer verdik. Peki, İstanbul TOKİ isim listesi Arnavutköy Başakşehir Esenler açıklandı mı?

TOKİ İstanbul konut başvurusu için isim listesi açıklandı. Çekilişe girmeye hak kazananların listesi yayınlandı. TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler listesi, Toplu Konut İdaresi tarafından açıklandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor.Peki, İstanbul TOKİ isim listesi Arnavutköy Başakşehir Esenler açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İSİM LİSTESİ!

Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri açıklandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...



BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN DİĞER BAŞVURULAR

BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.