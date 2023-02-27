İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura çekilişi ertelendi mi, neden yok?

Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

Binalarının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı! Tüm ameliyatlar durduruldu

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ çekilişleri Kahramanmaraş depremi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kura çekimlerinin yeni tarihi henüz duyurulmadı.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.