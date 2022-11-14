İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? TOKİ Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi henüz duyurulmadı. Tarihin duyurulmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak daha önce yapılan bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı belirtilmişti.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.