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İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

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İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin Trabzon'daki 29 iş yeri görücüye çıktıTOKİ'nin Trabzon'daki 29 iş yeri görücüye çıktı

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi henüz duyurulmadı. Tarihin duyurulmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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