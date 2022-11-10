İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek?