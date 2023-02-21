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İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!

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İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!

TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi, sosyal konut başvurusu yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İşte, İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!

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Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY – BAŞAKŞEHİR – ESENLER projesi başvurusu kabul edilen sayısı

Genç: 350.228

Diğer: 313.330

Diğer listeler açıklandığında sayfamız güncellenecektir.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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