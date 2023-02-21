İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!
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TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi, sosyal konut başvurusu yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İşte, İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!
Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ başvuru sayısı kaç? İstanbul GENÇ-DİĞER kategorisi başvuru sayıları!
İSTANBUL TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY – BAŞAKŞEHİR – ESENLER projesi başvurusu kabul edilen sayısı
Genç: 350.228
Diğer: 313.330
Diğer listeler açıklandığında sayfamız güncellenecektir.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.