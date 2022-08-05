İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri...
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İstatistik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İstatistik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Matematik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Ücretli) (İşletme Fakültesi)