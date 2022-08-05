İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri...

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ