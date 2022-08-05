Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Ticaret Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir. İstanbul'da 2 kampüste eğitim ve öğretim hizmeti veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTO'nun yoğun desteğine sahiptir. 6 Fakülte 24 bölüm, 4 Enstitü 65 Lisansüstü programı ile İstanbul'un en merkezi noktalarında konumlanmış bir şehir üniversitesidir.

Üniversitenin hedefi Türkiye ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı verecek nitelikli insan sermayesini yetiştirmek; bu kaynağı kullanarak teknolojik gelişmeleri izlemek, ürettiği bilgileri değişen dünyaya ve yaşadığı topluma aktarmak olarak belirlenmiştir.

Üniversite, ülke genelinde en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasındadır.

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