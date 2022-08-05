İstanbul Ticaret Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Ticaret Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Ticaret Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir. İstanbul'da 2 kampüste eğitim ve öğretim hizmeti veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTO'nun yoğun desteğine sahiptir. 6 Fakülte 24 bölüm, 4 Enstitü 65 Lisansüstü programı ile İstanbul'un en merkezi noktalarında konumlanmış bir şehir üniversitesidir.
Üniversitenin hedefi Türkiye ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı verecek nitelikli insan sermayesini yetiştirmek; bu kaynağı kullanarak teknolojik gelişmeleri izlemek, ürettiği bilgileri değişen dünyaya ve yaşadığı topluma aktarmak olarak belirlenmiştir.
Üniversite, ülke genelinde en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasındadır.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İstatistik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İstatistik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Matematik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Ücretli) (İşletme Fakültesi)