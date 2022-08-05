İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
- Güncelleme:
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci toplulukları...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Bankacılık ve Finans Topluluğu
- Bilgi ve Teknoloji Topluluğu
- Borsa ve Yatırım Topluluğu
- Dil Atölyesi Topluluğu
- E-Spor Topluluğu
- Endüstri Mühendisliği Topluluğu
- Etik Araştırmalar Topluluğu
- Farkındalık Topluluğu
- Fotoğrafçılık Topluluğu
- Genç Düşünce Topluluğu
- Genç Gönüllüler Topluluğu
- Genç Öncüler Topluluğu
- Girişimcilik Topluluğu
- Hukuk Topluluğu
- Hukuki Düşünce Topluluğu
- İstatistik Topluluğu
- İşletme Topluluğu
- IEEE İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Kolu Topluluğu
- Kadem Topluluğu
- Kariyer ve Gelişim Topluluğu
- Kreatif Düşünce Topluluğu
- Kültür ve Edebiyat Topluluğu
- Matematik Topluluğu
- Mimarlık ve Tasarım Topluluğu
- Moda ve Tasarım Topluluğu
- Münazara Topluluğu
- Müspet Topluluğu
- Müzik Topluluğu
- Ombudsmanlık Topluluğu
- Psikoloji Topluluğu
- Sanat ve Estetik Topluluğu
- Sinema Topluluğu
- Sivil Havacılık Topluluğu
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu
- Sosyoloji Topluluğu
- Su Altı Topluluğu
- Ticaret İletişim Topluluğu
- Tiyatro Topluluğu
- Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu
- Türk İslam Sanatları Topluluğu
- Türk Kızılayı Topluluğu
- Uçak ve Uzay Bilimleri Topluluğu
- Ultraslan UNI Topluluğu
- Uluslararası Öğrenci Topluluğu
- Üretim Araştırmaları Topluluğu
- Vuslat Topluluğu
- Yapı ve İnşaat Topluluğu
- Yeniler Topluluğu
- Z Jenerasyonu Topluluğu
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İstatistik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İstatistik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Matematik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Ücretli) (İşletme Fakültesi)