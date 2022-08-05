Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci toplulukları...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Bankacılık ve Finans Topluluğu

Bilgi ve Teknoloji Topluluğu

Borsa ve Yatırım Topluluğu

Dil Atölyesi Topluluğu

E-Spor Topluluğu

Endüstri Mühendisliği Topluluğu

Etik Araştırmalar Topluluğu

Farkındalık Topluluğu

Fotoğrafçılık Topluluğu

Genç Düşünce Topluluğu

Genç Gönüllüler Topluluğu

Genç Öncüler Topluluğu

Girişimcilik Topluluğu

Hukuk Topluluğu

Hukuki Düşünce Topluluğu

İstatistik Topluluğu

İşletme Topluluğu

IEEE İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Kolu Topluluğu

Kadem Topluluğu

Kariyer ve Gelişim Topluluğu

Kreatif Düşünce Topluluğu

Kültür ve Edebiyat Topluluğu

Matematik Topluluğu

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu

Moda ve Tasarım Topluluğu

Münazara Topluluğu

Müspet Topluluğu

Müzik Topluluğu

Ombudsmanlık Topluluğu

Psikoloji Topluluğu

Sanat ve Estetik Topluluğu

Sinema Topluluğu

Sivil Havacılık Topluluğu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Sosyoloji Topluluğu

Su Altı Topluluğu

Ticaret İletişim Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu

Türk İslam Sanatları Topluluğu

Türk Kızılayı Topluluğu

Uçak ve Uzay Bilimleri Topluluğu

Ultraslan UNI Topluluğu

Uluslararası Öğrenci Topluluğu

Üretim Araştırmaları Topluluğu

Vuslat Topluluğu

Yapı ve İnşaat Topluluğu

Yeniler Topluluğu

Z Jenerasyonu Topluluğu

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ