İstanbul Ticaret Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Ticaret Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İstatistik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İstatistik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Matematik (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Matematik (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

Eğitimde ve araştırmada öncülüğüyle iş dünyasını ve toplumu yönlendiren, ülkemizin ve dünyanın dönüşümüne katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.

Misyon

Değişen dünyamızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, öncü akademik araştırmalar, uygulamalar ve bilgi üreten, paydaşlarına ve topluma katkı sunan bir üniversite olarak; girişimci, lider, yetkin, özgür düşünen, adil davranan, sorumluluk üstlenen, ahlaki değerleri benimsemiş, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Değerler