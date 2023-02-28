İstanbul taşınacak mı, konutlar nereye taşınacak 2023? İstanbul'daki evler ve binalar taşınıyor mu, ne zaman, nereye taşınacak, hangi ay?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu taşıyacağız." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, İstanbul taşınacak mı, konutlar nereye taşınacak 2023? İstanbul'daki evler taşınıyor mu, ne zaman, nereye taşınacak, hangi ay? merak etti. Peki, İstanbul'daki binalar farklı yere mi taşınacak? İstanbul'da yaşayanlar taşınacak mı? İşte detaylar...

İstanbul taşınıyor mu? İstanbul'daki binalar ve evler taşınacak mı, nereye taşınacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul taşınacak mı, konutlar nereye taşınacak 2023? İstanbul'daki evler taşınıyor mu, ne zaman, nereye taşınacak, hangi ay? İstanbul'daki riskli konutlar taşınacak mı? Kaç konut taşınacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DAKİ KONUTLAR TAŞINACAK MI 2023?

Büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Olası İstanbul depremi için gerekli adımların atılacağını ifade eden Bakan Kurum, "İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

"HATAY'DA DEMOGRAFİK YAPI GÖZETİLECEK"

85 milyonun depremde en çok yıkımı yaşayan illerden bir tanesi olan Hatay için de tek yürek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz. Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz. Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.

"ZEMİNE UYGUN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacağını ifade ediyorum." dedi.

Öte yandan yıkılacak binalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, daha önce tespitleri yapılan binalarda yeniden inceleme olacağını belirtirken "582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.