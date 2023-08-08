İstanbul taksi zammı ne zaman uygulanacak? 2023 TAKSİ MESAFE ÜCRETLERİ!

İstanbul'daki taksiler için ücret zammı yapılacağı duyuruldu. Taksilerin mesafe ücretlerindeki artış, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Zam oranı ve uygulama tarihi konusunda detaylar haberimizde...

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Toplu taşımaya yapılan zammın ardından taksi ücretlerine ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından İstanbul taksi zammı ne zaman uygulanacak araştırılmaktadır. Peki, İstanbul taksi zammı ne zaman uygulanacak? Detaylar haberimizde...

TAKSİ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

TAKSİ ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk ederek, kararı uygulamayacaklarını söyledi. Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış." ifadelerini kullandı.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİNE ZAM YAPILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den 1200 TL'ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.