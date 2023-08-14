UKOME'nin kararıyla taksilerde yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. İstanbul taksi ücreti ne kadar ve İstanbul'da zamlı tarife ne zaman geçerli, indi bindi ne kadar oldu merak ediliyor. İstanbul taksi tarifeleri gündemden düşmüyor. Peki, İstanbul taksi ücreti ne kadar? İstanbul'da zamlı tarife ne zaman geçerli, indi bindi ne kadar oldu?

İstanbul taksi ücreti ne kadar ve 2023 İstanbul'da zamlı tarife ne zaman geçerli, indi bindi ne kadar oldu gündeme geliyor. Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibariyle uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti netleşti. İstanbul taksi ücreti ne kadar? İstanbul'da zamlı tarife ne zaman geçerli, indi bindi ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul taksi ücreti ne kadar? İstanbul'da zamlı tarife ne zaman geçerli, indi bindi ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

İSTANBUL'DA ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ?

8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı. Taksici Ömer Oğuzhan, 'Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız" dedi. Yolcu Mehdi Rahman ise, "Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu" şeklinde konuştu.

İSTANBUL İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.