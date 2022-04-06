İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İSTANBUL (Haberler.com) - İETT zammı son günlerin en çok konuşulan konularından biriydi ve sosyal medyada gündem oluyordu. Bugün yapılan açıklama sonrası yeni ücretler açıklandı. Peki, İstanbul Taksi kaç TL? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İSTANBULKART NE KADAR OLDU?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi Taksi ve taksi ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022'de yapılmıştı.

YENİ TARİFEYE GÖRE ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Taksilerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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