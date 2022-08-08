İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 8 Ağustos 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
8 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 8 Ağustos 2022 Pazartesi İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 8 Ağustos 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sultangazi
|İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/08/2022 12:30:00 - 08/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-08-08 12:30:00
|2022-08-08 17:00:00
|İstanbul
|Sultangazi
|İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk bölgelerinde 08/08/2022 00:05:00 - 08/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-08 00:05:00
|2022-08-08 06:00:00
|İstanbul
|Sultangazi
|İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13., 15., 15/1., 16., 18. sk bölgelerinde 08/08/2022 10:00:00 - 08/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-08-08 10:00:00
|2022-08-08 13:00:00
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ