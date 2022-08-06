İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 6 Ağustos 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 6 Ağustos 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 6 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / HABİBLER mah 2691., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/08/2022 09:00:00 - 06/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yük Bölümü 2022-08-06 09:00:00 2022-08-06 16:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 06/08/2022 09:00:00 - 06/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-06 09:00:00 2022-08-06 16:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 06/08/2022 14:00:00 - 06/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 14:00:00 2022-08-06 18:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 06/08/2022 09:00:00 - 06/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 09:00:00 2022-08-06 14:00:00

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