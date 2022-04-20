İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk/ YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 20/04/2022 09:30:00 - 20/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-20 09:30:00 2022-04-20 16:30:00

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