İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343. sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1343., 1443. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 16:30:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk/ YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ