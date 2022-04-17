İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan 2022 BEDAŞ Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 17 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk/ GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk/ YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 17/04/2022 09:30:00 - 17/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:30:00 2022-04-17 16:30:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ