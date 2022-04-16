İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 16 Nisan 2022 BEDAŞ Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., SELÇUKLU, TAŞ OCAĞI YOLU sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR, MANOLYALAR, TAŞ, TÜREL, ZAKKUM, ÇELİK, ÇİM sk/ HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 16/04/2022 09:30:00 - 16/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-16 09:30:00 2022-04-16 16:30:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ