İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 14 Ağustos 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

14 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 14 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 14 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 14 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 14 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 14/08/2022 09:30:00 - 14/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-08-14 09:30:00 2022-08-14 17:30:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 14/08/2022 09:30:00 - 14/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-08-14 09:30:00 2022-08-14 17:30:00

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